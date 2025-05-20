Стало известно, что ВС РФ нанесли удар по цеху сборки дронов ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили цех сборки БПЛА и транспорт ВСУ в Харьковской области
Фото: [@mod_russia/t.me]
Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости о том, что ВС РФ нанесли удар по цеху сборки беспилотников ВСУ и транспорту с мобильными системами ПВО в Харьковской области.
По словам Лебедева, по Харькову был нанесен точечный удар. Был поражен цех по сборке беспилотников — уничтожено около 50 летательных аппаратов, а также «в разной степени готовности и дорогое оборудование».
Уточняется, что удалось поразить и транспортную логистику — речь идет об двух украинских пикапах с мобильными системами противовоздушной обороны.
Напомним, ранее в официальной сводке Министерства обороны России сообщалось о том, что был нанесен удар по украинскому военному аэродрому.