Массовые акции протеста против НАТО прошли в канадском Монреале

В акции принимали участие около тысячи человек, большинство из которых были в черных балаклавах. Люди настроены агрессивно. Они скандировали различные лозунги. Радикальные левые и пропалестинские активисты передвигались по всему городу. Они разбивали витрины, забрасывали припаркованные автомобили коктейлями Молотова и устраивали стычки с сотрудниками правоохранительных органов.

«В данный момент нет точной информации о задержанных и пострадавших», — сообщил SHOT.

Против протестующих представители власти применяли гранаты со слезоточивым газом и удары дубинками. Активисты также пользовались дубинками, когда громили все вокруг себя. Официальный канал «Известия» располагает информацией, что протестующие также бросали в полицейских бомбы с краской и фейерверки. По данным журналистов, арестованы трое активистов.

Издание La presse сообщило, что митинги сначала начались в центре города, однако вскоре были задействованы и другие районы. По данным издания, люди требуют, чтобы сторонники НАТО покинули их город. Среди протестующих также были представители студенческих ассоциаций UQAM. Сайт сообщает, что в настоящее время конфликт разрешен: митингующие покидают площадь, полицейские остаются дежурить.

«Что нас больше всего беспокоит, так это тот факт, что НАТО очень тесно сотрудничает с Израилем [...], несмотря на то, что с 1948 года он совершает неисчислимые нарушения международного права. и, прямо сейчас, геноцид в Газе», — La presse приводит слова одного из выступающих на митинге.

Встреча членов НАТО началась в городе 22 ноября. Планируется, что мероприятие завершится 25 ноября.

Ранее сообщалось, что страны НАТО выступили с бездоказательными обвинениями в адрес России.