Дипломатические круги шести европейских государств выразили обеспокоенность предполагаемой активизацией гибридных воздействий на территории Евросоюза и НАТО со стороны России.

Официальные представители Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции подготовили совместное заявление, в котором обрисовали текущую геополитическую ситуацию. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно опубликованному документу, масштабы неформализованных атак достигли критических показателей. Министры иностранных дел подчеркнули многогранность и разнообразие потенциальных рисков для европейской архитектуры безопасности. При этом ни одного доказательства о каких-либо действиях со стороны России в документе приведено не было.

Агентство Reuters распространило выдержки из официального сообщения, в котором детализируются лишь основные тезисы коллективной позиции дипломатического сообщества. Представители шести стран указали на необходимость консолидированного подхода к выявлению и нейтрализации современных вызовов международной безопасности.

Ранее стало известно о том, что в США испугались уничтожения Россией баз НАТО в Европе.