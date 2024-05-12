SHOT: минимум 30 человек пострадали в Белгороде, есть угроза полного обрушения многоэтажного дома

SHOT делится подробностями обрушения подъезда десятиэтажного многоквартирного дома в Белгороде, который произошел после обстрела ВСУ.

На данный момент известно о 30 пострадавших. Несколько пострадавших находятся в очень тяжелом положении. Сообщается также, что двое пострадавших — это дети, в числе которых младенец.

На место происшествия прибыли спасатели. Удалось из-под завалов достать семь человек. Их экстренно госпитализировали. Под завалами могут находиться еще около 20 человек. Согласно предварительным данным, известно о четырех погибших жителях.

Подъезд разрушился после попадания ракеты, выпущенной ВСУ. Удар пришелся по второму этажу. На видео, которое есть в расположении SHOT, видно, как подъезд полностью сложился за считанные секунды. Сразу после взрыва раздались человеческие крики. Голоса раздавались из-под завалов.

Источник SHOT сообщил, что к городу подлетали еще пять ракет ВСУ, которые удалось сбить до их попадания по мирным объектам. В момент взрыва на улице находились люди, которые делятся своими эмоциями. Жители напуганы.

Поисковая операция продолжается. Есть угроза полного обрушения многоэтажного дома. На данный момент жильцов эвакуируют. Как мы сообщали ранее, на место прибыл губернатор региона Вячеслав Гладков, который позже будет официально информировать о ситуации.