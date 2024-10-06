SHOT: на 65 млн руб. поднял цену на виллу в Крыму Константин Меладзе

Российский композитор Константин Меладзе поднял стоимость недвижимости в Крыму на 65 млн руб., сообщил SHOT. Теперь стоимость виллы в Гурзуфе составляет 450 млн руб.

Риелторы рассказали SHOT, что виллу будут продавать на аукционе. Территория участка, который пока еще принадлежит Константину, достигает 12 соток. В большом доме есть все необходимое для приятного времяпровождения. На территории расположен бассейн больших размеров, спортзал, хаммам и винная комната.

Потенциальным покупателям предложено оценить все преимущества дома. Вилла сдается в аренду. Стоимость услуги — 60 тыс. руб. Арендаторам разрешено пользоваться бассейном и всем, что расположено на территории.

Летом нынешнего года композитор стал активно заниматься продажей двухэтажного особняка. В его действиях была замечена неопределенность: он то устанавливал более низкую цену, то предлагал более высокую.

«Единственное, что останется у Меладзе в России после продажи особняка, — лейбл «Меладзе мьюзик», с ним пока расставаться не спешит. В прошлом году он принес продюсеру 19 млн руб», — сообщил SHOT.

В лейбле остались артисты, которые не выступают на территории России из-за идейных соображений. Это Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Кроме того, в лейб по-прежнему входит группа «ВИА Гра». Доход продюсеру приносят исключительно стриминговые площадки.

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