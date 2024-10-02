SHOT: на Камчатке более 30 человек спасают четырех застрявших на мели косаток

На Камчатке в спасательной операции по освобождению четырех косаток, которые застряли на мелководье в районе села Устьевое, участие принимают более 30 человек: спасатели и местные волонтеры, сообщил SHOT.

Спасатели и волонтеры постоянно поливают животных водой. Они вручную переворачивают каждого кита. Люди пытаются перетянуть их вглубь моря. В ближайшее время спасателям помогут природные условия: ожидается прилив. Тогда семейство косаток сможет оставить илистое дно и уплыть в открытое море. Люди решили находиться рядом с семейством до прилива и всячески облегчать положение млекопитающих. Информация о гибели одной из косаток не соответствует действительности.

«Самый маленький китенок даже находится на плаву, но остается рядом со своей мамой и сородичами», — сообщил SHOT.

Киты застряли на мелководье во время отлива. Млекопитающих заметили рыбаки. Они сообщили в МЧС об инциденте. Сотрудники ведомства не могут оказать помощь из-за илистого дна. Техника не способна подобраться на более близкое расстояние. Спасатели могут лишь облегчать состояние китов: обливать водой, отгонять птиц и ждать прилива.

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