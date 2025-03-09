SHOT: на следующий день после выписки из больницы Петросян выступит в Серпухове

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна выписали из больницы, сообщил ТАСС со ссылкой на окружение юмориста.

В СМИ распространялась информация о том, что артист оказался в реанимации. Его супруга опровергла подобные предположения. Она рассказала, что юморист был госпитализирован, но в реанимацию его не переводили. По данным агентства, в настоящее время Евгений Петросян чувствует себя хорошо.

По данным телеграм-канала SHOT, артист находился в больнице два дня. Он поступил с кишечным кровотечением. Медики купировали кровотечение и провели операцию. Он проходил лечение в Боткинской больнице. 9 марта, ориентировочно в 17.00, его выписали. Юморист отправился домой.

«Как нам стало известно, завтра он может принять участие в концерте в подмосковном Серпухове», — сообщил SHOT.

Источник РЕН ТВ подтвердил информацию о выписке 79-летнего юмориста Евгения Петросяна из московской больницы, самочувствие которого в настоящее время удовлетворительное. По данным издания, врачи оказали квалифицированную помощь и стабилизировали состояние артиста.

Ранее сообщалось, что покончившая с собой звезда «Спасателей Малибу» многие годы страдала от жуткой боли.