SHOT: очевидцы сообщили о сильном пожаре на юго-западе Москвы

По данным канала, очевидцы сообщили о густом черном дыме. На место происшествия прибыли пожарные. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Автосервис занимает двухэтажное здание. Он расположен на Варшавском шоссе.

По информации SHOT, информация о пожаре поступила ориентировочно в семь вечера. На данный момент информации о том, что стало причиной пожара, нет. Площадь возгорания составила ориентировочно 150 кв. м. На место происшествия также прибыли экстренные службы.

В распоряжении SHOT есть видео. Судя по кадрам, черный густой клуб дым виднеется с разных сторон района.

Ранее сообщалось, что в Москве в высотке вспыхнул пожар.