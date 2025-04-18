В Москве в высотке вспыхнул пожар

В высотном жилом комплексе на юге Москвы вечером пятницы начался пожар, сообщает телеграм-канал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

По данным журналистов, пожар в жилом высотном комплексе на юге Москвы вспыхнул на бульваре Братьев Весниных. Также сообщается, что на месте наблюдалось плотное задымление, которое распространилось на несколько этажей.

По предварительной информации, открытое горение на данный момент ликвидировано. Также не известно, имеются ли в результате ЧП пострадавшие.

Ранее стало известно, что подозреваемая в убийстве своего отца московская школьница долгое время с ним конфликтовала, но скрывала это от семьи и от родной матери.