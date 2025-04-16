SHOT: около 300 человек эвакуируют из детского сада из-за крупного пожара в Самаре

В Самаре экстренно эвакуируют всех людей, которые находятся в здании детского сада. Рядом полыхает пожар. Есть опасность, что пламя перекинется на детский сад, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, в здании детского сада находится около 300 человек. Очевидцы прислали SHOT видео. Судя по кадрам, огонь подошел близко к зданию, виднеются клубы черного дыма. По предварительной информации, горит камыш. Сначала горело поле. Из-за ветра и теплой погоды пламя начало быстро распространяться на близрасположенные территории.

По информации МЧС, в регионе наблюдается порывистый ветер, достигающий 15-18 м/с. О высокой пожароопасности в ведомстве предупреждали заранее. В самарском МЧС изданию «Другой город» подтвердили информацию о возгорании камыша. На данный момент площадь возгорания составила 0,3 га. Пожарные приступили к ликвидации огня.

«Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из детского сада эвакуированы 306 человек», — прокомментировали ситуацию в самарском МЧС.

По данным издания, огонь устраняют 54 специалиста, в распоряжении которых находится 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в ночное время суток шесть грузовиков сгорели на автостоянке под Уфой.