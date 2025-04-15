Пожар на автостоянке под Уфой: сгорели шесть грузовиков

Ночью в селе Федоровка под Уфой произошел пожар на автостоянке, в результате которого сгорели шесть грузовых автомобилей марки Shacman. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Отмечается, что огонь распространялся быстро, так как все машины находились в непосредственной близости друг от друга.

На место происшествия выехали 11 сотрудников МЧС и 4 единицы специализированной техники. Пожар был локализован и полностью потушен. Общая площадь возгорания составила 13 кв. м. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

На месте продолжают работать специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые ведут расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия и причины возникновения огня.

Ранее представитель дилерского сообщества Shacman Владимир Пичугин сообщил, что китайская компания собралась локализовать производство грузовой техники в России.