SHOT: Петросян отказался от госпитализации, несмотря на сильный кашель и высокую температуру

По данным канала, юморист был вынужден обратиться в больницу в начале апреля. Поводом стала повышенная температура и затрудненное дыхание. В частности, температура поднялась до 39 градусов, а сильный сухой кашель не проходил на протяжении нескольких дней.

«Медики выявили легкую форму ковида и подозрение на острый бронхит», — сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации SHOT, 79-летний юморист отказался от госпитализации. Врачи назначили ему курс антибиотиков. Он проходит курс лечения в домашних условиях. Юморист не отрицает, что у него есть некоторые проблемы со здоровьем. Он предполагает, что ковид — не причина его плохого самочувствия. В беседе с SHOT юморист отметил, что в целом у него все нормально.

По данным канала, ближайший концерт юмориста состоится 24 апреля в Москве. Он встречается с публикой на сцене уже 62 года.

Ранее сообщалось, что Петросян поздравил юмориста Гальцева с юбилеем словами «не повреди копчик».