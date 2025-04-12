Петросян поздравил юмориста Гальцева с юбилеем словами «не повреди копчик»

Евгений Петросян, известный юморист, с радостью поздравил своего коллегу Юрия Гальцева с днем рождения. В своем поздравлении он пожелал ему счастья, успеха и вдохновения, которое дарит муза комедии — Талия. Петросян поделился своим поздравлением в социальных сетях.

12 апреля свой 64-й день рождения празднует Юрий Гальцев — талантливый комик, актёр, пародист, педагог и выдающийся артист российской эстрады. Он появился на свет в городе Кургане в день, когда Юрий Гагарин совершил первый полет в космос, и был назван в честь знаменитого советского космонавта.

Петросян обратил внимание, что в этот день, который совпадает с Днем космонавтики, многие люди шутят на космическую тематику, и он сам не стал исключением.

«Летай высоко, но не повреди при этом копчик», — заключил артист в своем telegram-канале.

Петросян отметил, что день рождения — это исключительная возможность для человека услышать все добрые слова, которые о нем говорят окружающие.

Ранее стало известно, что юморист Евгений Петросян владеет имуществом, стоимость которого превышает 1 млрд руб. Это только то, что у него осталось по итогам развода со Степаненко.