SHOT: похитители денег и украшений из квартиры Паршуты открыли дверь ключом

По факту кражи из квартиры певицы Юлии Паршуты возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», сообщил SHOT.

Канал располагает информацией, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов не установили личность похитителя или похитителей. Предполагается, что злоумышленником может оказаться человек, которого певица знала лично. Так, дверь ее квартиры не была взломана. Не исключено, что похититель открыл дверь собственным ключом. Под подозрением персонал, в частности, домработница.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что квартира находится в центре Москвы. По факту происшествия проводится проверка. Точная сумма ущерба не установлена. Телеграм-канал «112» проинформировал, что инцидент произошел в период новогодних праздников.

«Грабители проникли в жилье путем подбора ключей, после чего вскрыли сейф с помощью отверток и ножей», — сообщил телеграм-канал «112».

SHOT сообщил, что из квартиры было похищено более 2 млн руб., $10 тыс., трое часов и ювелирные украшения. Точная сумма ущерба оценивается. Квартира находится в Ружейном переулке.

Ранее сообщалось, что Чубайс снизил на 5 млн руб. сумму иска к обокравшим его людям.