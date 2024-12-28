Чубайс снизил на 5 млн руб. сумму иска к обокравшим его людям

Бывший глава «Роснано» Чубайс снизил исковое требование к людям, которые являются фигурантами дела о краже его имущества. Данные об этом появились у ТАСС.

По делу о краже имущества Чубайса проходит несколько человек, в том числе его бывший деловой партнер Илья Сучков. Хамовнический суд Москвы сейчас рассматривает это дело, и на очередном заседании потерпевший решил снизить сумму иска.

«Прокурор огласила показания потерпевшего Чубайса, согласно которым он снизил свои исковые требования в качестве потерпевшей стороны, ранее заявившей иск к нашим подзащитным на сумму 70 млн рублей», — указал журналистам Вячеслав Макаров, адвокат одного из фигурантов.

В новый иск включена сумму в 65 млн. Подсудимые и их представители против данного решения, поскольку настаивали на личном присутствии в суде Чубайса. Сам он находится в данный момент за рубежом и не является на судебные заседания. Его показания не поменялись, он до сих пор настаивает на привлечении злоумышленников к уголовной ответственности.

Ранее с призывом экстрадировать Чубайса в Россию выступил Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы. Он также раскритиковал реформу, осуществленную под его руководством, в сфере отечественной электроэнергетики.