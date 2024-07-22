Shot: после купания в водоемах на теле россиян из-за личинок появляются волдыри

Жители России из разных регионов заявляют о заражении личинками церкарий после купания в местных водоемах, сообщает SHOT .

Личинки проникают под кожу человека. У пострадавших появились следующие симптомы: высокая температура, ярко выраженные волдыри и пятна по всему телу. Медики отмечают, что заражение личинками церкарий негативно отражается на организме человека. Церкарий может попасть в легкие через кровь.

«Это уже грозит легочным синдромом. При сильном заражении может развиться тяжелая анафилактическая реакция», — сообщает SHOT.

Первыми к медикам обратились за помощью жители Нижнего Новгорода. Горожане посещали два разных побережья озер. После купания на теле появились множественные волдыри. Еще один случай выявлен в ХМАО, где отдыхающий купался в водоеме в поселке Каменном. В числе пострадавших есть несовершеннолетние.

Болезнь символично называют «зудом купальщика». Медики напомнили, что избежать многих негативных последствий после купания в водоемах можно при выборе специально предназначенных для отдыха зон.

Ранее мы сообщали, что профессор Анча Баранова предостерегла от купания в грязных водоемах из-за опасности паразитов-охотников.