SHOT: в «Иронии судьбы» Ахеджакову предложили заменить на Боярскую с помощью нейросети

С предложением заменить Лию Ахеджакову на Лизу Боярскую в классической новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром» выступила нейросеть, сообщил SHOT.

По информации, к данной инициативе обратилась официальная представительница Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт в Министерство культуры.

Основой для обращения послужила ситуация, когда 86-летняя актриса произнесла фразу «Слава Украине!» во время спектакля в Лос-Анджелесе. Традиция показывать «Иронию судьбы» 31 декабря, в котором Ахеджакова сыграла Таню, подругу главной героини Нади, существует уже три десятилетия.

После такой открытой поддержки ВСУ многим будет дискомфортно видеть актрису в любимом новогоднем фильме, под который принято готовить салаты и ожидать обращение президента в момент курантов, особенно родственникам или знакомым участников СВО, считает Бородин.

Так как роль Тани заменить невозможно, было решено использовать нейросеть, чтобы изменить ее образ на Лизу Боярскую.

Ранее сообщалось, что Ахеджакову потребовали признать иноагентом и лишить звания народной артистки РФ.