SHOT: серийный убийца Ваган Сафарян задержан в Астрахани

Серийный убийца Ваган Сафарян, который совершил преступления в 90-е годы, был снова задержан в Астрахани. Его поместили под арест. Следствие предполагает, что мужчина причастен к еще двум убийствам, сообщил SHOT.

Душитель Ваган Сафарян был задержан в 2004 году. Сотрудники правоохранительных органов были убеждены, что мужчина убил человека. Суд назначил 19 лет колонии. Во время отбывания наказания он вел себя спокойно и добросовестно, выполнял всю необходимую работу, не нарушал дисциплину. Сафарян многократно обращался с просьбой уменьшить срок отбывания наказания. В итоге его выпустили немного раньше.

По данным телеграм-канала, в 2023 году, оказавшись на воле, он начал актвино устраивать личную жизнь. В своих соцсетях писал о требованиях к потенциальной невесте: возраст до 55 лет, красивая и энергичная.

В рамках расследования убийства 26-летней давности следователи предположили, что к нему имеет отношение 63-летний Ваган.

«Следователи доказали его причастность к двойному убийству 26-летней давности. В 1998 году в Астрахани он ворвался в квартиру семьи на Яблочкова и удавкой задушил мать и дочь, после чего забрал всю наличку в доме — 45 тысяч рублей», — сообщил SHOT.

Отметим, что на данный момент информации в официальных источниках правоохранительных ведомств Астраханской области не предоставлено.

Ранее сообщалось, что жертва педофила поделился, как его, шестилетнего советского первоклассника, обманул взрослый мужчина.