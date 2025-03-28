Рэпер Obe1Kanobe задержан в Подмосковье за выращивание наркотиков в своей квартире

Музыканта Никиту Канобовича, более известного своим поклонникам как батл-рэпер Obe1Kanobe, задержали в Московской области за то, что он выращивал в своей квартире коноплю. Затем он делал из выращенного наркотические средства. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В свое время правоохранители заподозрили неладное, когда в квартиру Канобовича начали стекаться многочисленные наркозависимые. Оказалось, что они приходят туда за наркотиками, поскольку рэпер самостоятельно выращивал у себя дома коноплю, после чего делал из сырья готовый к употреблению продукт. Он продавал его знакомым по 1-1,2 тыс. руб. за грамм. Полиция нагрянула с обыском в квартиру к музыканту.

«Внутри обнаружилось 25 кустов марихуаны — это около 10 кг уже готового к продаже вещества. Все было оборудовано вытяжками, вентиляцией и лампами», — указал микроблог.

Канобовича сначала задержали, а затем поместили его в следственный изолятор. По вменяемой ему статье рэпер может получить наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российский турист был задержан в Таиланде за пьяное вождение. В автомобиле были обнаружены две электронные сигареты с ароматами лимонада и банана, запрещенные к хранению и использованию в Таиланде. За это ему грозит внушительный штраф либо даже срок в тюрьме.