SHOT: у бывшего главного тренера сборной РФ по футболу Игнатьева выявлен рак

У бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева медики диагностировали рак желудка во время обследования из-за жалоб на одышку, сообщил SHOT.

Телеграм-канал располагает информацией, что советский и российский футболист и тренер Борис Игнатьев обратился к медикам в Москве в связи с плохим самочувствием. Он пожаловался на сильную одышку и боли.

В ходе обследования столичные медики установили, что у 84-летнего экс-тренера сборной есть проблемы с работой сердечно-сосудистой системы. Диагноз — кардиомиопатия (сердечная недостаточность). Пациенту назначили необходимый курс лечения. В ходе обследования медики также обратили внимание на новообразования, которые появились в желудке.

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