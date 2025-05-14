SHOT узнал о большом долге певицы Елены Темниковой перед налоговой

По информации канала, певице могут заблокировать счета в случае, если она не погасит задолженность. SHOT предположил, что Темникова может справиться с проблемой. Выступление певицы в среднем обходится в 5,5 млн руб.

«Чтобы решить проблему, Темниковой хватит примерно трети ее обычного гонорара», — сообщил SHOT.

По данным канала, певица не выдвигает особых требований организаторам мероприятий с ее участием. Она предпочитает останавливаться в двухместном люксе. В номере пятизвездочного отеля должен быть балкон и терраса. В гримерке Темникова ожидает увидеть две шоколадки (молочную и темную), а также Hennessy VS 0,75. Важно, чтобы в номере был оплачен мини-бар. Требования к авто — Maybach до 2019 года выпуска.

По информации канала, проблемы есть не только у певицы. Из-за неуплаты по кредитам на имущество супруга Темниковой наложен арест. Исполнительное производство против бизнесмена Дмитрия Сергеева позже закрыли. Сейчас у него есть небольшая доля в ООО «НМ» по разработке ПО. Остальные бизнесы были ликвидированы. Сумма задолженности составляет 800 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что певицу Анну Нетребко объявили в розыск из-за квартиры в Петербурге.