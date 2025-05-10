Уехавшую из России Нетребко объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко, уроженку Краснодара, проживающую за границей. Об этом пишет MK.Ru со ссылкой на Shot.

По данным канала, Нетребко заподозрили в незаконной перепланировке квартиры в Санкт-Петербурге на улице Союза Печатников. Администрация района пыталась добиться разрешение на проверку два года минимум. Артистку просили предоставить доступ в жилье, однако требования не были выполнены.

Если Нетребко проигнорирует требование, то будет платить ежемесячный штраф в размере 20 тысяч рублей. На данный момент звезда в розыске.

В конце апреля 2025 года появилась информация о долге Нетребко к ФНС на 53 тысячи рублей. По предварительным данным, певица не оплатила социальные взносы по ИП, хотя многие данные, включая почту, указаны не ее, а бывшего мужа Юсифа Эйвазова.

Ранее сообщалось, что в Словакии прошла акция протеста против выступления российской певицы Анны Нетребко.