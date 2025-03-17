Адвокат Ефремова опроверг информацию о подготовке актера к «чудовищной движухе»

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг информацию о том, что актер собирается устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области после своего освобождения. В интервью РБК он назвал эти данные фейком.

Поводом для этих заявлений стало недавно опубликованное в телеграм-канале SHOT аудио, на котором Ефремов якобы поздравляет друга с днем рождения и упоминает о своих планах после выхода из колонии.

«Это фейк. Кто-то явно специально пытается подать негатив на общественное мнение перед судебным заседанием», — сказал Падалко.

Падалко объяснил, что общение заключенных в колонии строго регулируется и каждый из осужденных имеет ограниченное количество номеров, с которыми может поддерживать связь. Все контакты должны быть утверждены администрацией учреждения.

Кроме того, заключенные получают специальную сим-карту, позволяющую звонить только родственникам, что делает невозможным общение с «друзьями».

Напомним, Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии (ИК-4) в городе Алексеевка в Белгородской области за участие в ДТП, в результате которого погиб водитель. Трагический инцидент произошел 8 сентября 2020 года.

Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии общего режима. Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), слушание по которому состоится 24 марта в Алексеевском районном суде.

Ранее сообщалось, что у актера Михаила Ефремова обнаружили язву желудка.