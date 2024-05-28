SHOT: в Питере студентку доставили в реанимацию с 80% ожогами тела после загара на солнце

В Питере 21-летняя студентка Университета Гражданской Авиации попала в больницу после того, как она позагорала на солнце в парке вблизи общежития, сообщает SHOT .

Сообщается, что девушка начала загорать примерно в четыре часа дня. Она выбрала место, где на нее попадали прямые солнечные лучи. Примерно через полтора часа девушка стала плохо себя чувствовать. Студентка вызвала скорую помощь. Медики диагностировали ожоги тела различной степени.

«Врачи диагностировали у девушки солнечный ожог I степени (поражение поверхностного слоя кожи) 80% поверхности кожи и 2% ожога II степени (поражение кожи на всю глубину)», — сообщает SHOT.

На данный момент не выяснено, пользовалась ли пострадавшая девушка косметическими солнцезащитными средствами.

Эксперты рекомендуют придерживаться простых правил в летний период времени: избегать прямых солнечных лучей, наносить на лицо примерно за 30 минут до выхода из помещения солнцезащитные средства определенным способом, обновляя слой каждые два часа, носить шляпы, солнцезащитные очки и одежду, при возможности не выходить на улицу примерно с 10:00 до 14:00.

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