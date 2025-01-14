SHOT: в Подмосковье задержали племянника «вора в законе №1» Шакро Молодого

По данным канала, Виталик Калашов находился в федеральном розыске. Племянника «вора в законе №1» Шакро Молодого подозревали в покушении на убийство. Место его нахождения не могли установить с конца 2024 года. Задержание прошло на квартире в Балашихе по улице Фадеева. Ему грозит наказание в колонии сроком до 11 лет.

Канал напоминает, что сам Шакро Молодой вышел по УДО в конце марта 2024 года. Накануне освобождения он отпраздновал свой 71-й день рождения.

«Тогда к кубанской колонии подъехал мерседес, из которого в небольшой грузовичок перегрузили наборы грузинской еды, упаковку лимонада и несколько подарочных коробок», — сообщил SHOT.

После освобождения один из самых влиятельных криминальных авторитетов в РФ с начала 90-х годов встретился с друзьями в ресторане, сообщил Mash. В колонии строгого режима он провел около шести лет. Изначально суд назначил ему более девяти лет. Документы на УДО подавали в связи с ухудшением самочувствия заключенного. В частности, у него были выявлены проблемы со зрением. Задержание авторитета проходило в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы обнаружили тело сотрудника ФСБ Фещенко.