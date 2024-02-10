Shot: в республике Калмыкия произошел мощный взрыв, есть погибший и раненые

В жилом доме в Элисте (город, расположенный на территории республики Калмыкия) произошел мощный взрыв, сообщает канал Shot . Есть пострадавшие и погибший.

Сообщается, что один человек погиб. Два человека получили ранения. Медики оказали им необходимую первую медицинскую помощь. Пострадавших госпитализировали.

Согласно предварительной версии, причина инцидента — взрыв гранаты. В доме на первом этаже располагается офис Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива». Именно здесь и произошел взрыв. Не исключено, что гранату принес посетитель центра. Между ним и одним из сотрудников произошел конфликт.

«На месте сейчас находятся все экстренные службы, причины и обстоятельства ЧП уточняются», — сообщает канал Shot.

Канал опубликовал видео, на котором зафиксировано, что сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия. Видно, что на первом этаже выбиты стекла. В настоящее время в республике уже темно. Инцидент произошел в 20:20. Окна на остальных этажах дома кажутся целыми. Возле здания находятся люди, которые, на первый взгляд, выбежали на улицу в пижамах. Они согреваются пледами.

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