В Санкт-Петербурге произошло умышленное возгорание релейного шкафа

В пресс-службе ОЖД проинформировали о возгорании релейного шкафа, которое произошло в Санкт-Петербурге в районе станции Стрельна, пишут РИА Новости .

Инцидент произошел 10 февраля. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, поэтому существенного ущерба оно не нанесло. График поездов, которые курсируют по данному направлению, не нарушен. Пострадавших нет.

Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за умышленных действий неизвестных. Сотрудники правоохранительных органов будут разбираться в ситуации.

«На движение поездов происшествие не повлияло. Октябрьская железная дорога работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе ОЖД (Октябрьской железной дороги).

Ранее канал SHOT сообщал об еще одном инциденте, происшедшем в Санкт-Петербурге 10 февраля. На металлургическом заводе нашли СВУ. Взрывное устройство было обезврежено. Территория, где был найден опасный предмет, не попала в зону камер видеонаблюдения.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье сотрудник транспортной безопасности РЖД поджег релейный шкаф, выполняя приказ украинской стороны. За работу он получил гонорар в размере трех тысяч рублей.