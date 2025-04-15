SHOT: в России могут отменить систему оплаты покупок частями

Ассоциация электронных денег попросила депутатов Государственной думы отложить принятие инициативы по регулированию рассрочек на год, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, представители Ассоциации электронных денег считают, что если ГД примет решение в ближайшее время, то сервисы не успеют перестроить работу из-за отсутствия технической возможности. Для адаптации под новые правила операторам предстоит перестроить клиентский путь и настроить механизм обмена с госсистемами. На реализацию новых задач операторам потребуется более 100 млн руб.

По информации канала, если правительство и бизнес не найдут способ урегулировать проблемный вопрос, то клиенты ощутят дискомфорт. Они больше не смогут воспользоваться услугой оплаты товара частями. Рекламный лозунг «Покупай сейчас, заплати потом» станет больше неактуальным. По данным SHOT, систему оплаты частями считают удобной многие покупатели. Депутаты намерены ввести регулирование рассрочек и сплит-оплат с 1 декабря.

«Поэтому на всякий случай придется копить на новогодние подарочки уже с лета», — отметил SHOT.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о запрете коллекторской деятельности в России.