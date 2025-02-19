SHOT: в России зафиксирована вспышка «холодовой аллергии»

По данным канала, в нынешнем зимнем сезоне с «холодовой аллергией» столкнулись даже те россияне, которым ранее подобная проблема не была свойственна. Причина заключается в особенности погоды. Так, в центральной части России сначала установилась плюсовая температура, которая потом резко снизилась. По словам дерматологов, кожные сосуды россиян отреагировали на перепады из-за отсутствия периода адаптации. Специалисты пояснили, что спазм является следствием нарушения микроциркуляции.

«Холодовая аллергическая реакция впервые может проявиться в любом возрасте, однако в зоне риска девушки и дети», — выяснила SHOT ПРОВЕРКА.

SHOT перечислил симптомы аллергической реакции, спровоцированной холодом: зуд, заложенность носа, сухость кожи, слезотечение и сыпь. Покраснения преимущественно появляются на ладонях и лице — открытых участках тела. Однако иногда могут образоваться на голени. По данным канала, медики советуют наносить на кожу защитные кремы. На улице рекомендовано появляться в теплой одежде.

«Если аллергия не пройдет — обратиться к специалистам», — рекомендует SHOT.

Ранее врач Капустина назвала продукты для укрепления сосудов.