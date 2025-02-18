Врач назвала продукты для укрепления сосудов

Диетолог Алена Капустина в беседе с RuNews24.ru рассказала, какие продукты благоприятно сказываются на здоровье сосудов и помогают укреплять их стенки.

Рекомендации врача особенно актуальны для пожилых граждан, у которых с возрастом стенки сосудов становятся более тонкими и менее эластичными. По словам Капустиной, питание поможет улучшить ситуацию, однако для этого важна регулярность.

В рацион для поддержания здоровья кровеносных путей можно ввести жирную рыбу, такую как тунец, скумбрия и лосось. Отличным пунктом в ежедневном меню станут бобовые, а также овощи и фрукты ярких цветов. К ним можно отнести свеклу, морковь, томаты, перцы, чернику и клюкву.

«В них содержится антиоксиданты (витамины C, E, каротиноиды, антоцианы), которые защищают сосуды от повреждений свободными радикалами. Предпочтение нужно отдавать сезонным овощам и фруктам», — объяснила врач.

Помогут сосудам и орехи, такие как грецкие, миндаль, фундук. Они положительно влияют на кровеносную систему за счет полинасыщенных жирных кислот и витамина Е, а также насыщают организм калием и магнием. По словам специалиста, орехи снижают уровень холестерина нормализуют артериальное давление. Главное не переборщить: достаточно 30 граммов в сутки.

Капустина призвала обратить внимание также на цельнозерновые продукты, которые богаты клетчаткой и также помогают снизить уровень сахара в крови.

Диетолог отметила, что для профилактики заболеваний сосудов важно нормализовать многие аспекты жизни, а не только питание. Нужно хорошо спать, правильно питаться и посвящать время умственной и физической нагрузке. Однако перед любыми изменениями образа жизни нужно получить консультацию специалиста. При грамотном подходе и следованию здоровым привычкам люди закладывают путь к долголетию, заключила эксперт.

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