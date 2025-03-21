SHOT: в твороге, сардельках и колбасе производителей РФ выявлен опасный фермент

По данным SHOT, микробная трансглютаминаза, известная как «мясной клей», при попадании в организм человека оказывает негативное влияние на работу желудочно-кишечного тракта. Последствиями могут стать проблемы не только с кишечником, но и иммунитетом. По данным «SHOT ПРОВЕРКИ», фермент выявили в продукции «Русмолпродукта», твороге «Время му» и творожной массе с изюмом «Курское молоко».

По данным телеграм-канала, запрещенный фермент также содержится в мясной продукции, изготовленной в России. В частности, в сардельках ООО «Кузьминки» и вареной колбасе с молоком от бренда «Анком» (Санкт-Петербург).

По данным SHOT, продукцию, пробы которой исследовали в лаборатории, изъяли из магазинов сети «Светофор», функционирующих на территории Курской области. По мнению экспертов, такая же продукция представлена в широком ассортименте и в других магазинах РФ.

По данным телеграм-канала, эксперты также провели анализ проб другой продукции, которая реализуется в российских магазинах. В товарах выявили те составляющие, которые не указаны в составе на этикетке. В частности, сорбиновая кислота и ДНК. Кроме того, растительные жиры заменяют молочными. Еще одно распространенное нарушение — изменение жирно-кислотного состава.

«Фальсификатом посчитали сырокопченую колбасу бренда «Дубки» и сосиски «Баварские» от «Владимирского стандарта». А также сгущенку от «Брасовских сыров», плавленный сыр Курского молочного завода», — сообщил SHOT.

Ранее сообщалось, что в России обнаружили мутагены и ядовитые элементы в популярных специях.