SHOT: внедорожник замминистра МЧС РФ Курынина перевернулся в Тульской области

СМИ сообщили, что замминстра МЧС РФ Роман Курынин попал в ДТП в Тульской области.

По данным телеграм-канала «112», ДТП произошло на 235 км трассы М-4 «Дон». Замминистра МЧС РФ находился в автомобиле TANK 500 вместе с другими пассажирами. После столкновения внедорожник перевернулся. На место происшествия прибыли оперативные службы. Согласно предварительной информации, необходимости в госпитализации Романа Курынина не было.

По данным телеграм-канала SHOT, в результате ДТП 43-летний Роман Курынин, действительно, не пострадал. Источники сообщили, что его не будут госпитализировать. Авария, в результате которого автомобиль перевернулся, произошла на на 229 км трассы.

Журналист издания «Газета.Ru» обратился к замминстру МЧС РФ с просьбой прокомментировать информацию, которая распространяется в телеграм-каналах. По данным издания, никакого ДТП с участием Курынина не было.

«Нет. Это все неправда. Я не знаю, откуда информация», – сказал заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Роман Курынин.

СМИ сообщили, что ответ на свой запрос получили не все журналисты. Некоторым представителям изданий Курынин не предоставил комментарий из-за того, что в настоящее время у него нет возможности отвечать на вопросы.

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