В Тюмени автомобилист протащил по дороге инспектора ДПС

В Тюмени водитель протащил несколько метров инспектора ДПС, державшегося за машину, за что был задержан. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

ДТП произошло на площади у железнодорожного вокзала Тюмени. Инспекторы остановили 37-летнего водителя на автомобиле с тонированными стеклами. Выяснили, что у мужчины есть неоплаченный штраф.

При этом во время беседы с правоохранителем тюменец неожиданно нажал на газ и прокатил на ней инспектора, который держался в этот момент за дверцу. Водитель остановился, когда страж порядка упал на дорогу. Лихачество привело к наезду левым колесом: представитель закона получил травму.

В Госавтоинспекции Тюменской области отметили, что нарушитель за свою выходку ответит по уголовной статье.

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