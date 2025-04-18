SHOT: ВСУ попытались сорвать поставки грузов в Иран атакой морского порта в Астраханской области

Впервые с начала спецоперации ВСУ попытались сорвать поставки грузов из России в Иран атакой морского порта Оля, расположенный в Астраханской области, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, из порта Россия отправляет грузы и в другие страны. Атака в случае успешной для противника реализации могла нанести вред работе предприятия.

По информации SHOT, ВСУ запустили беспилотник самолетного типа PD-2 в направлении порта. Военнослужащие России своевременно отреагировали на угрозу и сбили объект у правого берега реки Бахтемир. Обломки БПЛА упали в воду. Они не стали причиной разрушений объектов инфраструктуры. Пострадавших также нет. СМИ располагают информацией, что запущенный украинский беспилотник обладает способностью маневрирования. Опция позволяет БПЛА обходить системы противовоздушной обороны.

По данным канала, в 2025 году в порту организовали прием контейнерных и генеральных грузов, масла и зерна. Порт используется для различных целей, в том числе для перегрузки металлопроката, зерна и разного оборудования.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 апреля атака дронов ВСУ на Володарский округ в Донецкой Народной Республике унесла жизнь несовершеннолетнего жителя.