Атака дронов ВСУ на Володарский округ унесла жизнь ребенка

Приблизительно в 23:00 ночи 17 апреля Володарский муниципальный округ подвергся атаке ВСУ с использованием ударных дронов. В результате погиб ребенок в поселке Володарское — мальчик 2015 г. р., сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Пушилин охарактеризовал произошедшее как еще одно ужасающее злодеяние, ответственность за которое лежит на киевском режиме, известном своей жестокостью. Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 апреля силами противовоздушной обороны было нейтрализовано и перехвачено в общей сложности 56 украинских беспилотников самолетного типа.