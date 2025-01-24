SHOT: во дворе на юге Москвы каждую ночь появляется новый гроб

Жители Москвы, проживающие в Люблино, каждое утро находят в одном из дворов новый гроб, сообщил SHOT.

По данным канала, на протяжении последних двух месяцев происходит одно и то же — утром во вдоре одного из домов возле мусорной площадки появляется новый гроб. Жильцы выбрасывают гроб, но утром на этом же месте появляется новый. Гробы отличаются друг от друга. Жители находили деревянные и цинковые.

«Особо смелые жители многоэтажек пытались делать засады, но в те ночи никто не приходил и зловещих предметов не появлялось. Но стоит жильцам оставить «ночной пост», как история повторяется», — сообщил SHOT.

По данным SHOT, вблизи места обнаружения гробов не находятся кладбища или морги. Местные жители обеспокоены утренними находками. Канал провел собственное расследование.

SHOT предположил, что гробы привозят сотрудники ритуального салона, который расположен в 2 км от двора (в трех кварталах). По данным канала, во дворе ритуального салона также находятся выброшенные гробы. Их маркировка совпадает с той, что нанесена на обнаруженные жильцами ящики.

«Сами сотрудники похоронного дома Люблино отрицают свою причастность к утилизации гробов во дворе на Ставропольской», — отметил SHOT.

По данным канала, жители обсуждают, стоит ли им написать коллективную жалобу на ритуальную компанию.

Ранее сообщалось, что певец Константин Меладзе посетил могилу отца по видеосвязи, побоявшись приезжать в Россию.