Константин Меладзе посетил могилу отца по видеосвязи, побоявшись приезжать в РФ

Константин Меладзе побоялся возвращаться в Россию даже в день годовщины смерти своего отца. Его брат Валерий показал могилу по видеосвязи, сообщил телеграм-канал SHOT. Композитор решил отказаться от поездки в Москву после отмены своего вида на жительство.

На кладбище Валерий Меладзе посетил могилу отца в сопровождении дочерей Софьи и Арины, а также других членов семьи. Константин находился за рулем во время видеозвонка.

Ему показали место захоронения, он смог сказать несколько слов памяти покойному и пообщаться с родственниками. Родные, которые давно не видели Константина, с радостью общались с ним.

По данным SHOT, у Константина есть гражданство Грузии и Украины (паспорт Украины дан ему еще в 90-е). Он оформлял вид на жительство в России, но из-за законов не смог продлить его после выезда из Москвы.

Хотя он может без визы въезжать в страну, все же сомневается в этом. В России у него остался бизнес — компания «Меладзе мьюзик» продолжает зарабатывать миллионы.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе перед стартом своего мирового турне решил появиться в РФ, чтобы посетить могилу своего отца.