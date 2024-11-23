SHOT: звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина экстренно госпитализирована

Согласно данным телеграм-канала, в августе звезда фильма «Девчата» была экстренно госпитализирована. Медики диагностировали пневмонию. Также стало известно о другом диагнозе — раке легких. На тот момент состояние актрисы оценивалось как тяжелое. Ее доставили в реанимацию.

Теперь, как утверждает телеграм-канал, актриса переболела бронхитом. Учитывая рак легких, любая простуда может привести к осложнениям. Бронхит негативно отразился на ее общем состоянии. 88-летняя народная артистка РФ экстренно госпитализирована. Она находится в одной из московских клиник.

«По данным SHOT, ей назначена срочная противоопухолевая терапия после перенесенного бронхита».

Ранее эзотерик Алиева поделилась мнением с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», сможет ли телеведущий Юрий Николаев противостоять своей болезни.