Страдающий от онкологии Юрий Николаев попал в реанимацию: выяснилось, как долго еще проживет известный телеведущий

Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока, об этом стало известно поздно вечером в понедельник. Во вторник народный артист России сообщил , что находится в больнице с воспалением легких в состоянии средней тяжести. У Николаева могла начать прогрессировать онкология — долгие годы он борется с раком кишечника, заявила эзотерик Инесса Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Она предсказала, как долго еще проживет телеведущий.

По ее словам, Николаев пробудет в больнице не меньше 2 недель, возможно, его не выпишут в течение месяца. Алиева отметила, что болезнь со временем может уйти в ремиссию. Она спрогнозировала, что телеведущий проживет еще не меньше 5 лет — на данный момент ему 75.

«Все будет зависеть от того, как будет прогрессировать онкология и куда пойдут метастазы. Вместе с лечением на здоровье Николаева очень влияют его сила духа и сила воли», — заключила эзотерик.

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