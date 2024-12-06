SHOT: звезду «Не родись красивой» Рязанову мошенники развели на 4 млн руб.

Звезда «Не родись красивой» и «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова стала жертвой мошенников, которые обвинили ее в помощи ВСУ, сообщил SHOT.

Согласно данным телеграм-канала, мошенники использовали многоходовую схему. Сначала актрисе позвонила девушка, которая выдала себя за помощницу представителя власти. Она предупредила, что с Рязановой скоро свяжутся.

SHOT пишет, что во время следующего разговора 80-летней актрисе сообщили, что ее имя попало в список лиц, финансирующих ВСУ. Позже поступил еще один звонок. Теперь лжесотрудник правоохранительных органов проинформировал о списании с ее счета 30 млн руб. Адресат денег — экс-сотрудник ФСБ, который теперь вступил в ряды ВСУ.

Неизвестные сказали актрисе, что она может доказать свою невиновность. Ей необходимо снять 4 млн руб. и передать деньги указанному лицу. Раиса Рязанова, как утверждает телеграм-канал, выполнила все поручения.

«Актриса сделала все, как было сказано, и даже произнесла кодовое слово «Шура» при передаче денег, как ей велели. После этого все разошлись по домам. А когда она попыталась связаться с «сотрудником ФСБ», связь оборвалась», — сообщил SHOT.

В сообщении указано, что актриса написала заявление в полицию.

Ранее мошенники развели звезду «Глухаря» Трифилова на 5,8 млн руб., используя новую схему аферы.