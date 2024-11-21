Mash: мошенники по новой схеме развели звезду «Глухаря» Трифилова на 5,8 млн руб.

Актер Николай Трифилов, известный по роли в «Глухаре», в течение двух дней пытался передать 5,8 млн руб. мошенникам. Сотрудники банков пытались его остановить, но Трифилов проявил настойчивость. В итоге с третьей попытки он лишился своих сбережений, сообщил Mash.

Сначала злоумышленники позвонили, представившись сотрудниками Почты России, и рассказали о заказном письме, которое нужно было получить в электронном или бумажном формате.

Для «подтверждения» личности требовалось назвать код из смс-сообщения. Так мошенники завладели доступом к государственным услугам, но Трифилов сумел оперативно сменить пароль в МФЦ. На следующий день трубку подняла его жена, но это не помогло. Затем сам актер вновь пытался, но безрезультатно.

Через три дня поступил звонок от «ФСБ», где речь шла о связях с Украиной, банковском взломе и уголовном деле. Актеру сказали перевести деньги на «безопасный счет».

Он поверил и пошел в банк, где его узнали и уберегли от обмана. На следующий день он посетил другое отделение и снова не смог снять деньги.

В итоге третья попытка завершилась выдачей наличных, и Трифилов передал деньги «сотруднику ФСБ». В результате, он потерял 5 млн 770 тыс. руб. и подал заявление в полицию.

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