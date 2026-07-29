Почему товары на маркетплейсах могут стать дороже после новых правил ФНС

С 1 сентября Федеральная налоговая служба расширит эксперимент по обелению рынка предоставления персонала. К нему подключатся крупнейшие маркетплейсы, торговые сети и сервисы доставки, в том числе Wildberries, Ozon, «Перекресток», «Вкусвилл», «Магнит», «Лента» и другие. Стоит ли ждать роста цен на товары и что изменится для обычных покупателей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Головецкий.

По словам эксперта, сам эксперимент направлен не на покупателей, а на борьбу с серыми схемами при найме персонала. Суть заключается в том, что часть налогов за работников заказчики будут перечислять напрямую на единый налоговый счет исполнителей. Если механизм покажет эффективность, уже с октября его положения станут частью новой системы регулирования платформенной экономики.

«Сам по себе эксперимент не обязывает продавцов повышать цены. Однако существует два сценария развития событий. В отдельных категориях товаров стоимость действительно может немного увеличиться из-за роста издержек бизнеса, но в условиях высокой конкуренции многие продавцы, наоборот, будут вынуждены сохранять цены или даже снижать их ради покупателей», — объяснил Головецкий.

Экономист отметил, что новые правила изменят работу маркетплейсов. Теперь площадки не смогут самостоятельно назначать скидки за счет продавцов без их согласия, станут строже проверять документы и происхождение товаров, а также будут нести большую ответственность перед покупателями за качество продукции. Все это потребует дополнительных расходов, которые часть бизнеса может попытаться компенсировать.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

При этом для покупателей изменения в основном окажутся положительными. С осени продавцы будут обязаны размещать в карточках товаров ссылки на государственный реестр сертификатов и деклараций соответствия, благодаря чему станет проще проверить подлинность продукции. Кроме того, упростится порядок подачи претензий: площадки и продавцы должны будут принимать обращения в электронном виде и отвечать в установленные законом сроки.

Еще одним нововведением станет расширение способов подтверждения возраста при покупке товаров с ограничением 18+. Для этого можно будет использовать цифровой ID через российский мессенджер MAX.

«Эти изменения направлены прежде всего на повышение прозрачности рынка и защиту покупателей. Они не означают автоматического роста цен. Да, отдельные товары могут немного подорожать из-за дополнительных расходов бизнеса, но конкуренция между продавцами по-прежнему останется главным фактором, который будет сдерживать стоимость», — подчеркнул Головецкий.

Эксперт посоветовал покупателям внимательнее сравнивать предложения разных продавцов, пользоваться акциями и проверять документы на товары. По его словам, новые правила сделают рынок более понятным и безопасным, а это в долгосрочной перспективе выгодно и продавцам, и потребителям.

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