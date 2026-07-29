Жителей Подмосковья призвали соблюдать правила пожарной безопасности при использовании бани

В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали жителям, как избежать пожара в бане. Начальник 318-й ПСЧ Сергей Жучков призвал перед каждой растопкой тщательно проверять дымоходы на наличие сажи.

«Не следует растапливать печь до максимальных температур, так как перегрев кирпичной кладки и металлических элементов может привести к их разрушению и воспламенению соседних конструкций. Также важно убедиться в целостности кладки, отсутствии трещин и исправности дверцы топки, а еще держать рядом с печью огнетушитель или емкость с водой», — подчеркнул он.

Нельзя оставлять баню без присмотра, доверять растопку детям, хранить в предбаннике и парилке легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом и горючие материалы.

Если возник запах гари, важно закрыть поддувало и дверцу топки и попробовать потушить возгорание подручными средствами. Если дым усиливается, следует сразу же покинуть помещение, плотно закрыть дверь и вызвать пожарных.

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