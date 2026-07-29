Мэри Джо Кэмпбелл, мать Крис Дженнер, скончалась на 92-м году жизни, сообщает RadarOnline. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная остановка, а к летальному исходу привели острая дыхательная недостаточность и рак легких.

Мэри Джо ушла из жизни 16 июля в одной из больниц Лос-Анджелеса. 23 июля ее кремировали, вскрытие не проводилось.

О смерти матери Крис Дженнер сообщила в социальных сетях. Публикация была сопровождена трогательным посланием, в котором Дженнер поделилась своими чувствами и рассказала о том, чему ее научила мать.

«Она была моим якорем и опорой. Я буду скучать по ней каждый день», — написала Крис.

Личная жизнь Мэри Джо была непростой: она рассталась с отцом Крис, инженером Робертом Хоутоном, когда дочери было всего семь лет. Позже она вышла замуж за бизнесмена Гарри Шеннона и прожила с ним 40 лет. Он погиб в автокатастрофе в 2003 году.

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