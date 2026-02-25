Ухоженный, чистый и бездомный: каширяне ищут хозяев пса, который разъезжает на маршрутках

В Кашире появился необычный пассажир, который уже успел покорить сердца местных жителей, сообщил REGIONS.

Рыжий пес самостоятельно путешествует по городу на общественном транспорте, чем вызывает удивление и умиление у горожан. В соцсетях разлетелись кадры, как четвероногий путешественник бегает у Каширского дворика, а позже его заметили уже в Кашире-2.

Но настоящей сенсацией стала поездка в маршрутке. Пес спокойно зашел на станции Кашира, доехал до остановки «Спортклуб» и вышел, отправившись по своим собачьим делам. Судя по всему, он отлично ориентируется в городе и знает, где ему нужно выходить.

«Умнейший собакен», — восхищаются пользователи, но тут же добавляют нотку тревоги.

Горожане отмечают, что животное выглядит ухоженным и чистым — скорее всего, у него есть хозяева, и он просто потерялся. Но если пса выбросили на улицу, уверены каширяне, это настоящее преступление.

Сейчас местные жители пытаются помочь рыжему скитальцу. В пабликах активно распространяют его фото, надеясь найти владельца и подарить псу не бесконечные разъезды по маршруткам, а любящий дом.

«Очень хочется надеяться, что он просто потерялся и его ищут», — пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что известная пиццерия вводит формат pet-friendly во всех заведениях России после скандала с уличной собакой.