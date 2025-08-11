Шоу с трюками на бензовозах состоялось в Санкт-Петербурге во время ливня

Работники АЗС, нефтебаз и водители бензовозов «Газпром нефти» прибыли в Санкт-Петербург, чтобы продемонстрировать уровень стрессоустойчивости и умение находить выход из любой ситуации во время рабочего дня, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в мероприятии приняли участие сотрудники из разных регионов. Конкурс профмастерства прошел в Санкт-Петербурге в 16-й раз. Организаторы смоделировали различные ситуации, во время которых возникали сложности. Например, на полках магазинов при АЗС специально разместили продукцию с истекшим сроком годности, предложили администратору провести собеседование с новым сотрудником, а также успокоить паникующую клиентку.

«Организаторы смоделировали абсолютно реальную ситуацию, которая произошла однажды на одной АЗС: девушка приехала заправиться, закрыла авто, оставив внутри кошелек, телефон и документы и собиралась зайти внутрь, как вдруг ключи от машины упали. И прямо в решетку "ливневки"!» — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, в рамках конкурса состоялось шоу с трюками на бензовозах. Организаторы подготовили различные испытания, но и погода внесла свои коррективы: жара сменилась ливнем. Члены жюри проверяли, как водитель справляется с управлением в экстремальных условиях. Сотрудникам приходится перевозить взрывоопасный груз по серпантинам, горной местности и бездорожью. Особенно сложно работать зимой, когда на улице гололед. Победителя наградили дипломом, призами и премией.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Химок одержали победу на международном чемпионате по вольтижировке.