Схожие темпы, разные суммы: накопления татарстанцев в пять раз больше, чем у соседей

Темпы прироста вкладов населения в 2025 году снизились после двух лет рекордного увеличения, проинформировало РИА Новости после анализа данных Банка России. Башкортостан оказался на 63-м месте. Корреспондент Mkset отметил, что соседний регион — Татарстан — занял 26-е место в рейтинге. Республики отделяет практически сорок строчек рейтинга.

Несмотря на сопоставимые годовые темпы прироста вкладов (16,4%), их средний объем на душу населения в Татарстане составляет 386,3 тыс. руб. Ключевое различие — в накопленной финансовой массе. Соотношение вкладов к доходам в Татарстане (5,6) соответствует среднероссийскому уровню и существенно превышает показатель Башкортостана.

«Фактически это означает, что жители Татарстана располагают более ощутимым финансовым запасом, даже при схожих темпах пополнения счетов», — сообщил mkset.ru.

По информации издания, в контексте Приволжского федерального округа Башкортостан занимает предпоследнюю позицию, уступая по объему вкладов на душу населения всем соседним регионам. Единственное исключение — Оренбургская область, где этот показатель лишь незначительно меньше.

