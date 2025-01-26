Шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии на выборах президента

В республике проходят президентские выборы. Александр Лукашенко посетил один из избирательных участков в Минске. Действующий президент предугадал, что присутствующие в зале журналисты хотят поинтересоваться, за кого отдал свой голос Лукашенко. Лидер рассказал, что проголосовал за всех.

На мероприятие Александр Лукашенко прибыл со своей собакой — шпицем по имени Умка. Автор телеграм-канала Mash обратил внимание, что пес пометил стену в здании ЦИК. Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале РИА Новости, собака поступала так на протяжении дня неоднократно.

Ранее сообщалось, что Лукашенко отреагировал на резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии.