Шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии на выборах президента
Mash: шпиц Лукашенко «пометил» ЦИК Белоруссии на выборах президента
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Шпиц президента Республики Беларусь Александра Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии, сообщил Mash.
В республике проходят президентские выборы. Александр Лукашенко посетил один из избирательных участков в Минске. Действующий президент предугадал, что присутствующие в зале журналисты хотят поинтересоваться, за кого отдал свой голос Лукашенко. Лидер рассказал, что проголосовал за всех.
На мероприятие Александр Лукашенко прибыл со своей собакой — шпицем по имени Умка. Автор телеграм-канала Mash обратил внимание, что пес пометил стену в здании ЦИК. Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале РИА Новости, собака поступала так на протяжении дня неоднократно.
Ранее сообщалось, что Лукашенко отреагировал на резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии.