Штормовое предупреждение в Кузбассе: жители Кемерово сообщили о метели

По данным издания, агентство по защите населения и территории Кузбасса предупредило жителей региона о надвигающемся сильном ветре. В ведомстве предполагают, что во вторник, 25 марта, скорость ветра достигнет 17-22 м/с. Жителей призвали не игнорировать прогноз. Важно проверять тягу в дымоходах перед использованием газа в период ухудшения погодных условий.

По данным издания, изменение погодных условий первыми ощутили жители Кемерово. Местные жители информируют, что за окнами видна только белая пелена. По их словам, видимость сильно снизилась. В соцсетях публикуют видео метели в Новосибирске. Водителей призывают быть особенно внимательными. Видимость на дорогах заметно снизилась. При возможности жителей Кузбасса просят оставаться дома.

Ранее синоптик Ильин рассказал, что на текущей неделе жителей Москвы и Подмосковья ждут дожди и сильный ветер.