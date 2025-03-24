Дожди и сильные ветер ждут жителей Москвы и Подмосковья на неделе

В Москве и Московской области на неделе ожидается теплая, но дождливая погода. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Во вторник, 25 марта, облачно, ночью небольшой, а днем местами умеренный дождь.

«В Москве ночью +2…+4, днем +6…+8 градусов. По области ночью 0…+5, а днем от +5 до +10 градусов. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков.

«Температура ночью в столице +1…+3, днем +8…+10 градусов. По области ночью -2…+3, днем +6…+11. Ветер южный, 3-8 метров в секунду», — добавил Ильин.

Облачность с прояснениями ожидается и в четверг, 27 марта. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.

«Ночью в Москве +1…+3, а днем от +10 до +12 градусов. В Подмосковье ночью -2…+3, днем +8…+13. Ветер южный, 3-8 метров в секунду», — продолжил синоптик.

В последний рабочий день, 28 марта, также облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков. Ночью температура упадет до +1…+6 градусов, а днем поднимется до +9…+14. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду.

Ранее стало известно, жители Москвы готовы потратить на обновление гардероба к весне в среднем 20 тысяч рублей.